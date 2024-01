Mister Chip expresó molestia por premio The Best 2023 a Messi: Una broma de mal gusto

El estadístico español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido por su apodo en X como Mister Chip, descargó en sus redes sociales y expresó su molestia por el premio The Best 2023 que la FIFA otorgó este lunes al argentino Lionel Messi.

Mister Chip recordó que hace un año valoró el galardón de la FIFA a Messi por su campaña en 2022, por haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar, pero que la preciación de esta jornada "es una broma de mal gusto".

"Es una broma de mal gusto que haya ganado hoy The Best 2023 (premio para el que ya no se tenía en cuenta lo que sucedió en Qatar 2022)", escribió el estadístico.

Del mismo modo, argumentó que Messi "no ha contraído méritos suficientes para ser ni TOP-50 del planeta entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, las fechas de comienzo y fin de evaluación para The Best, según las normas publicadas por FIFA".

"Que apareciera en la terna final ya me parecía una broma", agregó, para concluir haberlo ganado este lunes "define a la perfección el nulo valor que tienen estos premios".