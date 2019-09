Periodistas prefirieron a Van Dijk sobre Lionel Messi en votación de los premios The Best

El argentino Lionel Messi ganó su primer The Best, premio que otorga la FIFA al mejor de la temporada. Eso sí, la elección no fue unánime, pues los periodistas eligieron al holandés Virgil Van Dijk por sobre el delantero de FC Barcelona.

Esta distinción creada en 2016 luego que la FIFA decidiera separarse de la Revista France Football que entrega año a año el tradicional Balón de Oro, se decide por medio de los votos de los capitanes y técnicos de las selecciones del mundo, además de un periodista de cada país y un voto popular realizado vía internet.

En el caso de los votos de sus colegas, Messi se impuso con 377 puntos, por delante de Van Dijk (337) y Cristiano Ronaldo (330).

Para los entrenadores, "la pulga" también fue el mejor de la temporada con 379 unidades, por delante de Cristiano Ronaldo (307) y Van Dijk (289).

En el voto popular Messi llegó a 1.359.728 puntos, superando por amplia diferencia a Ronaldo (962.919) y Van Dijk (704.235).

Para la prensa, sin embargo, el trasandino no fue el mejor, pues los profesionales de las comunicaciones otorgaron 462 puntos a Van Dijk, 364 a Messi y sólo 264 a Cristiano Ronaldo.

De sostenerse esta tendencia para el Balón de Oro, donde son los periodistas los que votan, el triunfo de Messi está en duda, pues el defensor holandés tiene chances ciertas de quedarse con el preciado premio.