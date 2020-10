Carla Guerrero: Mi mayor historia fue en Colo Colo, pero no me costó decidirme en llegar a la U

La defensora nacional Carla Guerrero habló sobre su fichaje en Universidad de Chile y no se mostró preocupada por su pasado en Colo Colo, porque en el fútbol femenino es más común vestir varias camisetas del balompié nacional.

"Mi mayor historia fue en Colo Colo, pero nunca tuve problemas por ser de la U. No me costó mucho decidirme porque la U es el equipo que me quiso traer. En el fútbol femenino de que una llegue de un equipo y sea de otro", dijo en Las Ultimas Noticias.

Además, añadió que "mi regreso ha sido lindo. Yo soy muy apegada a mi familia y volví a vivir con mi mamá, en Ñuñoa. Hablé con el profe Carlos Véliz y él me ayudó a venir, aunque pude seguir en España".

La U debuta en el Campeonato Femenino de Transición este sábado ante Deportes La Serena, a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT).