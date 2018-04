Chile buscará los tres puntos a costa de Uruguay en la Copa América femenina

Este martes Chile se enfrenta a Uruguay en su tercer partido del Grupo A por la Copa América femenina que se disputa en nuestro país.

La Roja viene de empatar por 1-1 con Paraguay en su debut el pasado miércoles, mismo resultado que cosechó el pasado viernes ante Colombia.

Las dirigidas por José Letelier se ubican en el tercer puesto de la tabla con dos puntos, detrás del elenco guaraní que posee cuatro unidades, mientras que la selección cafetera es líder con siete puntos.

Una de las referentes del equipo chileno, Carla Guerrero, señaló en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa el carácter que imprime al plantel.

"Si tengo que retarlas las voy a retar. Trato de echarme el equipo adentro por que me siento una líder dentro el equipo y trato de sacarlo adelante para que nos salgan las cosas bien. A mi no me gusta perder ni menos que me hagan goles. Yo también trato de estar tranquila para hacer las cosas bien y generar algo en bien del equipo", comentó la defensora.

Chile formará con Christiane Endler; Rocío Soto, Carla Guerrero, Camila Sáez, Francisca Lara; Yesenia López, Claudia Soto, Karen Araya; María José Rojas, Maryorie Hernández y Yanara Aedo.

La Roja se medirá este martes ante un Uruguay que marcha colista del Grupo A desde las 19:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.