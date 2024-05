¿Cuándo y dónde es la final de la Champions femenina?

El FC Barcelona y Olympique de Lyon se encontrarán por tercera vez en una final de la Liga de Campeonas. Las francesas son el equipo con más títulos en esta competición sumando un total de ocho. El Barcelona, en tanto, ha sido campeón en dos ocasiones y es el actual monarca.

En las dos ediciones que se encontraron en la final, el Lyon derrotó a las culés. La primera vez fue en la final de la Champions de la temporada 2018-19 y las leonas vencieron 4-1. Mientras que la segunda vez que disputaron el partido por el título, el equipo de Christiane Endler venció al Barca por 3-1.

El encuentro del torneo más importante de Europa está programado para el sábado 25 de mayo a las 12:00 horas de Chile. El recinto que albergará la final es el estadio San Mamés de Bilbao.

La UEFA puso a la venta 25 mil entradas y ya hay dos localidades agotadas, pero aún quedan tickets disponibles.

🇪🇸 The 2024 #UWCL FINAL IS SET 🇫🇷



Barcelona vs Lyon: who will lift the trophy in Bilbao? 🏆#UWCLfinal pic.twitter.com/fhCuQexuDd