DT de U. Católica femenina no podrá participar en el partido con Colo Colo: Estoy en paro

El técnico del plantel femenino de Universidad Católica, Ronnie Radonich, contó que no podrá participar en el encuentro de este fin de semana ante Colo Colo por la cuarta fecha del Grupo A en la segunda fase del Campeonato Femenino, debido a que forma parte de la huelga del Sindicato de Cruzados.

"Este fin de semana tenemos un partido muy importante contra Colo Colo, en el Estadio 'Santiago Bueras' de Maipú. Lamentablemente no vamos a poder participar junto al kinesiólogo -Gabriel Castillo- porque estamos en paro y estoy sindicalizado".

"También hay integrantes del cuerpo técnico a los que les gustaría estar acá, pero no están porque no tienen contrato y tienen boletas de honorarios, por lo tanto no pueden estar en el sindicato. Nos da mucha pena estar en esta situación", dijo en declaraciones a las redes oficiales del gremio.

"Llevo muchos años en el club, no esperaba llegar a huelga y al paro, pero lamentablemente tuvimos que llegar a esta definición. Mucha tristeza, pero vamos a seguir adelante pensando en que esto se debe solucionar, queremos mucho a esta institución y creemos que no nos merecemos este trato", sostuvo.

La UC femenina jugará contra la escuadra "popular" desde las 15:30 horas del domingo 1 de octubre.