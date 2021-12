Fernanda Pinilla: Con Gabriel Boric tendremos un Gobierno abierto a las transformaciones que necesita Chile

La jugadora de Universidad de Chile Fernanda Pinilla manifestó en redes sociales su apoyo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric de cara a las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo en nuestro país.

"Queda una semana para una elección importante. No se pierda. Por acá vamos por Gabriel Boric y si bien no me convence al 100, confío que con él tendremos un Gobierno más dialogante y abierto a las transformaciones que necesita con urgencia este pedazo de tierra", aseveró en redes sociales.

"No le tema a expresar sus preferencias. Esos tiempos que te perseguían por pensar distinto ya no van, aunque para el programa de al frente sea un mandamiento. Besitos, cuídense, vaya a votar y organícese", cerró la seleccionada nacional.