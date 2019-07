Histórico: La Roja femenina sub 17 participará en cuadrangular en China

En un hecho sin precedentes, la selección chilena femenina sub 17, viajará este fin de semana a Asia para disputar el CFA Team China International Women's Youth Football Tournament Weifang 2019, un cuadrangular internacional en que también participarán el combinado local, Nueva Zelanda y Tailandia.

La Rojita debutará el próximo 17 de julio a las 04:00 horas (08:00 GMT) ante las oceánicas, las que fueron terceras en el mundial de la categoría disputado en Uruguay el año pasado.

El viernes 19, el rival será Tailandia en mismo horario, para cerrar la participación en el cuadrangular ante las anfitrionas, el domingo 21 a las 07:30 horas. Todos los partidos se jugarán en el Weifang Olympic Park Stadium.

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, aseguró que este viaje "viene a confirmar que la Copa del Mundo adulta no es el final, sino el comienzo de un plan muy ambicioso para potenciar a nuestras selecciones. Ya estamos trabajando con una categoría sub 15 y ahora, por vez primera, una categoría sub 17 enfrenta un cuadrangular en Asia, un año antes del Sudamericano"

"La idea principal es que nuestras jugadoras se adecúen desde edades tempranas a los desafíos de la alta competencia, acostumbrarlas a este nivel, a selecciones de otras latitudes y que luego lleguen a los torneos regionales con experiencia y conocimiento de cómo funciona el primer orden del fútbol femenino mundial", agregó.

El entrenador Milenko Valenzuela va a carggo de la delegación que contará, además, con la presencia del ayudante técnico de José Letelier en la selección adulta, Andrés Aguayo.

La nómina de Chile

Arqueras:

Jael Benítez – Audax Italiano

Catalina Mellado – San Luis

Defensas:

Krishna Allende – Colo Colo

Sayen Santana – Colo Colo

Martina Osses – Colo Colo

Catalina Segovia – Colo Colo

Catalina Figueroa – Universidad Católica

Gali Espinoza – Universidad Católica

Constanza Santander – Universidad de Concepción

Yordana Martínez – Magallanes

Volantes:

Kissy Cortés – Colo Colo

Margarita Collinao – Colo Colo

Tamara Mansilla – Colo Colo

Catalina Valderas – Universidad de Chile

Mariana Morales – Universidad de Chile

Delanteras:

Bárbara Medel – Colo Colo

Anaís Cifuentes – Colo Colo

Sonya Keefe – Boston College

Valentina Delgado – Everton

Claudia Salfate – Deportes La Serena