Iona Rothfeld e interés de la U por Jeisson Vargas: Si tiene denuncias, me parece que el fútbol no nos quisiera tanto

Iona Rothfeld, histórica futbolista de La Roja y directora de la Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino de Chile (Anjuff), conversó con Al Aire Libre TV sobre los grandes pasos que ha dado la actividad en el último tiempo, aunque también se refirió a una situación que genera preocupación en un grupo de hinchas de la U, que expresaron molestia en redes sociales por el interés del equipo en Jeisson Vargas, jugador que ha sido denunciado por violencia de género.

Rothfeld, al ser consultada por esta situación, apuntó que desconocía en detalle la situación de la denuncia y "cómo se ha resuelto su situación, pero es una forma cruda de evidenciar lo lento que son los procesos".

"Por mucho que la ley cambie, cambiar estas estructuras, que vienen de nociones culturales toma tiempo. Y ese tiempo duele. Si tenemos un protocolo contra maltratos, abusos y discriminación en el deporte, no sé qué tan efectivo es que se esté aplicando, que se esté fiscalizando la aplicación del protocolo si siguen pasando estas cosas", precisó.

Sin embargo, comentó que "no sé cuál es la condición de Jeisson, pero si tiene denuncias de esa naturaleza o tiene antecedentes, me parece que el fútbol no nos quisiera tanto como nosotras queremos al fútbol".

"Cuando no tienen esa deferencia, esa sensibilidad o sensatez para cuidar esos espacios, es para cuidar a los futbolistas, a los hinchas, cuidar las señales que mandamos, entendiendo que los futbolistas son figuras públicas. Es como si el fútbol no nos quisiera tanto", concluyó.

"Algunos dirigentes nos han mentido en la cara"

Rothfeld también criticó la actitud que han tenido diversos clubes en el plan para ayudar a crecer el fútbol femenino, señalando que la relación con las directivas ha sido complicada, porque no entienden que el deporte no es solo para hombres, es para todos.

"Nosotras tenemos contacto con las jugadoras, y después nos sentamos con los dirigentes y nos mienten en la cara, porque tenemos la versión de las jugadoras. Nos tratan de 'pasar gato por liebre'. Hemos tenido que ir construyendo esta relación, porque antes no existía un órgano (Anjuff) de esta naturaleza", explicó.

Pese a esto, remarcó que "a medida que empezamos a tomar fuerza, empezamos a intermediar por las jugadoras y poderlo hacer de la mejor manera. Tenemos una política de tener las puertas abiertas, hablar con todos, mediar y tener la voluntad de hacer crecer el fútbol femenino".

"Es difícil esa construcción. Son las horas más difíciles de sortear, son los dirigentes los que más le cuesta entender que el fútbol no es por y para hombres, es por y para todos. Es difícil hacer el cambio de chip, vemos instituciones que tienen los recursos y no lo hacen, y otras que no lo tienen e intentan hacerlo. Nuestro trabajo es mediar y buscar soluciones", sentenció.