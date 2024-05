La chilena Nayadet López ascendió a la Primera División de España

La división de honor española contará con otra chilena a partir de la próxima temporada. El Espanyol de Nayadet López Opazo consiguió vencer al Osasuna por 3-1 con dos goles de la paraguaya Lice Chamorro y de Ana Hernández.

En la ida, las pericas perdieron por 1-0 y pudieron dar vuelta el marcador y quedarse con los playoffs para alcanzar el máximo objetivo. Después de tres años, el Espanyol vuelve a la primera división y la chilena celebra tras haber regresado a la alta competencia hace pocos meses.

López sufrió una rotura de ligamentos en abril del 2023 y tras casi un año fuera de las canchas, volvió a jugar. La chilena jugó los 90 minutos en la Ciutat Esportiva Dani Jarque y se unirá al Deportivo Abanca que es el otro club ascendido.

TORNEM ON MEREIXÍEM



Per història, per esforç, per sacrifici, per lluita.



𝐒𝐎𝐌 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀



👋 @LigaF_oficial pic.twitter.com/Pz8bCbj46q