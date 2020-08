Jullien Ramírez se emocionó hasta las lágrimas por masivo apoyo de chilenos: "Nunca lo imaginé"

- FOTOS: Jullien Ramírez, la delantera canadiense que sueña con defender a la Roja femenina

La jugadora canadiense de origen chileno, Jullien Ramírez, se emocionó hasta las lágrimas y agradeció el apoyo de los hinchas nacionales luego de que revelera su sueño de defender a la Roja femenina.

La delantera del Borussia Panlow alemán dijo en conversación con Redgol sobre esto que "ha sido tanta gente, es como un estadio lleno de gente. Nunca imaginé que tanta gente quisiera apoyarme a mí y a mis sueños... Me emociono al hablar de esto porque es tan abrumador. Estoy tan agradecida de ser chilena, de tener esta oportunidad y esta comunidad apoyándome. Estoy muy agradecida de todos".

"Hasta el momento todos los mensajes han sido muy positivos y me dan apoyo. Lentamente traduzco los comentarios y los mensajes que me dejan, así que no me han sorprendido mucho hasta el momento. Pero una vez que termine de traducir todos de seguro me llevaré alguna sorpresa en el futuro", agregó.

Al ser consultada por cómo se imagina nuestro país, Ramírez dijo que "nunca he estado en Chile, pero por la letra del himno nacional suena como un paraíso. El himno habla de montañas majestuosas, lindos océanos, una linda brisa fluyendo por Chile, flores, largos campos que se asimilan al Jardín del Edén. Así que creo que debe ser asombroso".

Mira la entrevista a Jullien Ramírez: