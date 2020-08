Jugadora canadiense de origen chileno: Siempre he querido jugar por la Roja, mi jugador favorito es Alexis

La delantera canadiense Jullien Ramírez, hija de padre chileno, aseguró que su sueño es jugar por la Roja femenina y se declara fanática del atacante nacional de Inter de Milán, Alexis Sánchez.

En conversación con Redgol, la actual jugadora de Borussia Panlow de Alemania dijo que "siempre he querido jugar por Chile. Estoy trabajando en obtener la doble ciudadanía con Canadá y Chile, para buscar una oportunidad. No he tenido contacto con ellas (las jugadoras de la Roja), pero me gustaría".

Sobre el desempeño de Chile en el último Mundial Femenino, la atacante aseguró que "creo que sorprendieron a mucha gente por lo bien que está la selección femenina chilena actualmente. Vi a Christiane Endler: ella estaba atajando todo".

Ramírez afirmó sobre sus características que "soy puntera derecha y atacante. Mi jugador favorito es Alexis Sánchez y baso mi estilo de juego en el suyo. También me gusta mucho (Arturo) Vidal, creo que jugó muy bien por Barcelona".

"Alexis me empezó a gustar cuando jugó en Barcelona, porque es uno de mis equipos favoritos desde que era una niña pequeña. Y además creo que es un jugador vital para Chile y su éxito", agregó.