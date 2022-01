Karen Araya: "Mientras estemos en buen nivel vamos a seguir en la selección"

La futbolista chilena Karen Araya se refirió a la posibilidad de que la Copa América de Colombia sea la última competición de la "generación dorada" de la Roja femenina, diciendo que "mientras estemos en buen nivel vamos a seguir en la selección".

"En el fútbol femenino la edad no es tan trascendental mientras unase matenga bien y jugando a buen nivel. Si nos mantenemos bien, la edad pasa a segundo plano", dijo Araya al panel femenino de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Una como deportista se da cuenta cuándo sí y cuándo no, pero mientras se pueda y estemos en buen nivel vamos a seguir en la selección. Por mi parte no me quiero ir todavía", agregó la jugadora de Sevilla.

Sobre el rendimiento que se espera en la Copa América de 2021 de Colombia, Araya señaló que aunque no sienten una "presión" por repetir el segundo puesto obtenido en la edición de 2019, "sí tenemos ganas de ir y volver a un Mundial y a los Juegos Olímpicos. No tenemos presión de hacerlo igual o mejor. A medida que vamos entrenando, jugando partidos y estando en la competencia, las cosas van a resultar bien".