La FIFA condenó a Olympique de Lyon por sueldos negados a jugadora durante su embarazo

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) dio a conocer el fallo de la primera demanda por incumplimiento de derechos laborales a jugadoras embarazadas, interpuesta por Sara Björk Gunnarsdóttir contra el club francés Olympique de Lyon.

El ente rector del balompié mundial favoreció a la volante, actualmente en Juventus, quien no recibió su sueldo durante seis meses en 2021, periodo correspondiente al inicio de su gestación. El elenco galo deberá realizar todos los pagos adeudados a la profesional.

En una entrevista con la FIFPro, Björk aseguró que "supuso un error" por parte de la dirigencia, pero que a partir del segundo mes sin salario le "contestaron con evasivas, hasta que finalmente me informaron de que estaban siguiendo la normativa francesa sobre bajas por enfermedad, en lugar del reglamento de la FIFA".

La decisión, realizada en mayo de 2022 y dada a conocer durante la jornada de este miércoles, fue celebrada por el sindicato internacional en un comunicado.

"El fallo histórico envía un mensaje claro a los clubes y futbolistas de todo el mundo: La estricta aplicación de los derechos de maternidad es exigible", indicó parte del escrito.

Desde 2021, la FIFA aplica una modificación sus estatutos, con cinco puntos clave para proteger a las futbolistas embarazadas: Remuneración obligatoria, protección durante el periodo de embarazo, imposibilidad de despido, un periodo extra de inscripción y también de regreso al trabajo.

Sara Bjork Gunnarsdottir’s landmark ruling against former club Olympique Lyonnais sends a clear message to clubs and footballers worldwide:



The strict application of maternity rights is enforceable.



🔗 https://t.co/SmInzY0xBs pic.twitter.com/aXd4zbazFm