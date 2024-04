Tali Rovner asegura que Chile tiene herramientas para enfrentar a Brasil

Chile Sub 20 sale a la cancha esta tarde por el Sudamericano Femenino y enfrentarán a Brasil en el primer partido del Grupo B. El torneo entregará cuatro cupos para el Mundial de la categoría y las nacionales esperan conseguir uno de los pasajes a Colombia.

Tras semanas de preparación finalmente llegó el día del debut de Chile en el Campeonato Sudamericano. Las dirigidas por Luis Mena han estado trabajando hace semanas y Tali Rovner, comentó cuáles son las sensaciones del equipo previo al encuentro con las brasileñas.

"Me he sentido muy bien, creo que hemos tenido muy buenos entrenamientos. Se está entendiendo muy bien el concepto y las ideas que quiere plantear el profe, creo que estamos bien preparadas para todos los desafíos que se nos vienen y estamos muy contentas de cómo se ha formado este lindo grupo", indicó la jugadora de Universidad Católica.

En relación al rival, Rovner aseguró que "sabemos que Brasil es un rival duro, un rival complicado, pero creo que tenemos las herramientas y hemos trabajado muy duro para enfrentarnos a rivales de este nivel. Así que esperamos que se nos puedan dar bien las cosas y podamos disfrutar al final de esta experiencia".

Bolivia y Venezuela abrirarán la primera fecha del Grupo B a las 17:00 horas, mientras que el partido de la Roja Femenina con Brasil será a partir de las 19:30 horas.