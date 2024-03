Cristián Alvarez encabeza Academia de Fútbol del Club Deportivo Universidad San Sebastián

La Academia de Fútbol del Club Deportivo Universidad San Sebastián comenzará sus clases este 11 de marzo, encabezado por la dirección del entrenador Cristián Alvarez, acompañado de su hermano Iván y de Nelson Sandoval.

"Si vamos a lo deportivo netamente, nosotros pasamos por todos los fundamentos técnicos que los niños deben saber. En lo físico, trabajamos mucho la coordinación, la lateralidad-equilibrio, la velocidad, la fuerza, y que los entrenamientos sean dinámicos, variados, competitivos y en un ambiente positivo y seguro para los niños y niñas", afirmó el exfutbolista.

Más allá de los logros deportivos, el objetivo de esta Academia es la formación integral de los jóvenes: "Va más allá de formar niños que jueguen bien lo táctico o que manejen una buena técnica. Como entrenador, el objetivo es mayor, es lograr que se formen como deportistas, que vivan como deportistas y que para la vida actúen con los valores ligados al deporte y, especialmente, con valentía", agregó.

La academia contará con las categorías de fútbol formativo sub 8-10 y 12, sub 14 y sub 16, además de fútbol de alto rendimiento sub 11 y 12, sub 13, 14, 15 y 16.

