Las diversas manifestaciones que habrá este fin de semana en el Fútbol Formativo

Una gran molestia generó las recientes decisiones de la ANFP con el Fútbol Formativo, en las que quitará algunas categorías y limitará la competencia de otras.

El organismo decidió eliminar las categorías sub 13 (fusión con la sub 14) y la sub 15 (fusión con la sub 16), limitarlas a jugar torneos regionales y no nacionales, mientras que las sub 11 y 12 solo jugarán en la zona central.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤𝙣𝙖𝙩𝙤 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙚𝙣𝙤 (@campeonatochi)

Las manifestaciones contra la ANFP por el Fútbol Formativo

Ante esto, hubo una Reunión de Apoderados Delegados del Fútbol Formativo, en la que asistieron más de 60 personas, y en su acta se dieron cuenta de las protestas que se producirán para las próximas semanas.

Para este fin de semana, se barajan las opciones de un minuto de silencio o que los jugadores se ienten en la cancha antes del inicio del compromiso.

También se pidió autorización para usar una banda negra y globos negros, aunque sí habrá flyers y divulgación en redes sociales con el slogan #NoMatenElFutbolFormativo.

Lo que sí habrá es una marcha desde la Rotonda Quilín hacia la ANFP, con apoderados y cadetes, aunque eso se producirá el lunes 30 de septiembre a las 10 de la mañana.

También emitirán un comunicado, se definió que su vocero será Roberto Lara, y a través del apoyo legal de la apoderada Katherine Fredes se trabajará en un recurso de protección.