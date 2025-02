Las joyas que nunca explotan: ¿Por qué les cuesta tanto rendir a los futbolistas jóvenes?

La participación de Chile en el Sudamericano Sub 20 generaba altas expectativas sobre lo que podrían hacer algunos futbolistas. Nombres importantes como los de Damián Pizarro, Favian Loyola o Iván Román, eran algunos que prometían ser protagonistas.

Sin embargo, durante el desarrollo del torneo, han sido otros los jugadores que han destacado, y algunos han sido duramente criticados por su bajo desempeño en la competición en Venezuela.

Al Aire Libre conversó con el laureado psicólogo deportivo, Enrique Aguayo, quien explicó las dificultades con las que deben convivir los futbolistas profesionales jóvenes.

Las presiones de los futbolistas

"El jugador de fútbol tiene presiones propias que tienen que ver con su expectativa. Por ejemplo, en este Sudamericano ellos esperan andar bien para mejorar el contrato, para ir a clubes más importantes, para ser llamados a la selección adulta. Hay distintos objetivos y a veces dos o tres de ellos en un solo jugador", comenzó diciendo Aguayo.

"Luego está la relación con su entorno, con el cuerpo técnico, con los compañeros, qué está pasando en su familia. Entonces, van haciendo presiones de distintos lados pero eso es el fútbol competitivo, no es otra cosa. El jugador tiene que aprender a manejarse. El Sudamericano me imagino que le está sirviendo al cuerpo técnico para detectar quién responde mejor", agregó.

El psicólogo deportivo indicó que cuando una persona se va fuera de su país, extraña su entorno familiar, amigos, y la cotidianidad en su país, "el futbolista, además de estar lejos de todos, tiene que estar rindiendo en una cancha, y rindiendo en un lugar en que lo tratan bien, solamente a la medida en que rinda bien. Yo he estado en cursos internacionales de psicología aplicada al fútbol, donde españoles, argentinos y brasileños han dicho que tienen el mismo problema. Sólo que nosotros no sabemos si Juan Pérez de Argentina se fue a un equipo X, al Valladolid, y duró tres meses y se vino de vuelta. No tenemos idea, ni nos interesa. Pero cuando se va uno nuestro, sale en todos lados".

El factor de las redes sociales

Son las redes sociales donde se albergan las más ácidas críticas hacia los futbolistas. Un mundo virtual que aguanta mucho y que para Aguayo, "aportan cero en la parte positiva. 'Jugó bien, hizo dos goles, fue maravilloso lo que hizo'... Comentarios que le ayudan un poco a la autoestima y un poco al ego".

"Pero como al otro partido no van a hacer goles van a estar hablando mal de él, y si en dos o tres partidos no hacen goles los van a estar matando, que no sirve para nada, que es un fracaso. Que no merece ganar lo que gana y merece los resentimientos de los que escriben. Entonces las redes sociales se han transformado realmente en una fuente de presión, una fuente de cosas negativas gigantes", continuó el profesional.

El trabajo de los clubes formadores

Enrique Aguayo ha trabajado en cuatro selecciones nacionales, fue psicólogo por 10 años en las divisiones menores de Universidad Católica y siete años en el plantel profesional de Colo Colo. Para él todo debería partir desde la etapa de formación de los futbolistas.

"El fútbol da pena. Los clubes contratan psicólogos por 12 horas para 250 niños en las divisiones menores y para el primer equipo. ¿Qué puede hacer un psicólogo joven, recién recibido, normalmente sin especialidad? Seguramente sería bueno que se hicieran programas de desarrollo, pero si tiene que reunirse con Pedrito Pérez desde su 14, una vez cada dos años, no hay ninguna posibilidad de mejora", comentó.

Finalmente, Aguayo aseguró que "hay clubes que están creciendo en lo psicológico, un ejemplo es la Católica. La UC hoy en día tiene un psicólogo por categoría. Ese psicólogo tiene que estar en todos los entrenamientos, en todos los partidos, viajar con el equipo. Entonces ese psicólogo va a tener un conocimiento cabal del jugador y va a ir anticipando lo que viene".