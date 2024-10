Cristóbal Campos a pesar de las complicaciones sigue firme su proceso de recuperación

El duro accidente de tránsito que tuvo el portero de San Antonio Unido (SAU), Cristóbal Campos en forma alguna ha truncado el espíritu y fuerza de lucha del exarquero de la U y la Selección Chilena, y a pesar de todos los contratiempos que puede acarrear una rehabilitación de esta naturaleza ha seguido firme en salir adelante.

El presidente del SAU Guillermo Lee, en entrevista con Sabes Deportes ofreció nuevos detalles de cómo va la recuperación del guardameta, aclarando que con un accidente automovilístico como el que sufrió es común que se presenten complicaciones: “se descubrió una fractura de peroné en su pierna derecha. Además, de una lesión de ligamentos y meniscos en la pierna izquierda. Entonces, asoman las malas, pero él es un hombre con mucha fortaleza".

"Los doctores nos han explicado que cuando se produce la amputación traumática de alguna extremidad, hay muchas otras eventuales complicaciones que el cuerpo las bloquea. No sé si eso aplica a nivel de huesos o ligamentos, donde la inflamación, quizás, impide que las radiografías vean esto”, agregó.

Cristóbal Campos sigue firme en su recuperación

El presidente del SAU hizo una analogía respecto de un partido de fútbol y el estado de la recuperación del golero: “recién vamos en el minuto 10 ó 15 del primer tiempo. Cristóbal lo entiende de esa forma. Sabe que debe cuidarse física y psicológicamente para lo que viene”.

Algo que Lee destaca de Cristóbal Campos es su espíritu de trabajo que lo tenía en el deseo de presentarse este fin de semana al cierre del torneo de Segunda División, en el que San Antonio recibirá a Concepción, pero su internación se lo impedirá, aunque no lo detiene la planificación que realiza para la próxima temporada: “estuve hablando con Cristóbal y me mandó algunos nombres pensando en el proyecto del SAU para 2025. Entonces, está con ganas de volver al club y de recuperarse lo antes posible”… Y son esas ganas las que le tienen avanzando en este proceso de recuperación y superando las adversidades que se le presenten, porque como buen arquero está ahí para que no lo derroten.