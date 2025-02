VIDEO: El conmovedor llanto de Damián Pizarro en La Roja sub 20

Damián Pizarro no lo ha pasado bien en las últimas semanas: Luego de seis meses en los que casi no pudo jugar en Udinese por lesiones, el delantero ha tenido un rendimiento bajo en el Sudamericano sub 20 con la Selección Chilena.

Además, en los últimos días fue cuestionado por uno de los máximos ídolos en la historia del fútbol chileno y Colo Colo: Carlos Caszely, quien aseguró que "lo mataron" al apodarlo como "El Haaland de Macul".

El llanto de Damián Pizarro en el Sudamericano sub 20

Con toda esta presión y luego de no hacer un gol otra vez en el empate 1-1 ante Uruguay, Pizarro rompió en llanto en plena cancha, debiendo ser consolado por sus compañeros y el entrenador Nicolás Córdova.

Pizarro, quien fue titular en Colo Colo entre 2023 y 2024 antes de partir a Italia, tiene apenas 19 años y pese a que se trata de un jugador profesional, evidentemente sigue en formación, lo que queda demostrado con esta explosión emocional.

Damián Pizarro y su llanto por su mal rendimiento en el Sudamericano

¿Cuándo vuelve a La Roja sub 20?

El próximo duelo de La Roja sub 20 será el jueves a las 19:30 horas contra Colombia por la penúltima fecha del Sudamericano, mientras que su participación se termina el domingo ante Brasil en horario por definir.

Ambos partidos se pueden ver por TV a través de TVN y DSports, mientras que por streaming están las opciones de TVN Play y DGO.