"Pesquen sus cosas y se van": Expareja reveló audios en su funa a Gary Medel

Alejandra Henríquez, ex pareja de Gary Medel, profundizó sus acusaciones contra el seleccionado nacional por cómo aportó en la crianza de sus hijos gemelos Alexander y Gary, utilizando las redes sociales para revelar conversaciones privadas con discusiones respecto al tema.

"Yo crié a tus hijos sola. Cuando venías acá (a Chile) venías a carretear. Pudiste haberlos criado y tenerlos en el fútbol desde los 10 años. ¿Quieres tu plata? No des más. Ahora que tienen 16-17 años te los llevas y te haces el papito del año", fue parte de los argumentos de Henríquez en una de las peleas con el futbolista vía telefónica, que reveló vía Instagram.

El volante defensivo replicó con molestia en una encendida conversación, apuntando a que la mujer era "flaite" y se jactaba de vivir en el sector de Chicureo, aunque "se quedaba abajo" en cuanto a la elección de un colegio para los menores. "Siempre fuiste cagado con las lucas. De haber querido te hubieses movido", dijo Alejandra a Medel en cierto punto.

En el propio posteo, la santiaguina a admitió que "a veces se me sale lo flaite", pero "la única forma que entiende es en su propio idioma. Tengo más audios que lo podrían dejar peor".

En otro audio, Gary le dijo a su expareja que "pesquen sus cosas y se van" o "vamos a llamar a la policía porque está a mi nombre la casa". A eso, Henríquez respondió que estaba "acá con los chiquillos llorando" por la desición de "echarlos de la casa", además de enrostrar los 250 mil pesos que recibiá del deportista por cada uno de sus hijos.

Cabe recordar que en un inicio todo comenzó como una funa escrita: "Los echó de su propia casa que una vez él les regaló para una navidad. Ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma. Su propio padre, que dice amarlos y darles todo el afecto. Me callé por varios años. Ahora ya no callaré, porque se metieron con mis hijos", fue el desahogo de Henríquez.

Henríquez aseguró en una historia que su versión "es la verdad", pues "no hago testamentos mintiendo para quedar bien, solo muestro con pruebas lo sucedido... Fácil hacerse la víctima escribiendo sin pruebas". También sumó que "su señora (Cristina Morales) era testigo de cómo echó a sus propios hijos y no hizo nada, si dice quererlos tanto".