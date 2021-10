Zlatan vivió duelo especial con Medel: Le regaló la camiseta y anotó el primer autogol de su carrera

Zlatan Ibrahimovic vivió un duelo especial, ya que le regaló una camiseta a Gary Medel y anotó el primer autogol de su carrera en la victoria por 4-2 de AC Milan contra Bologna, por la fecha 9 de la Serie A.

Lo primero fue el obsequio para el "Pitbull", dado que al momento de irse al descanso el ariete entregó su indumentaria al chileno, quien se llevó un gran botín pese a la caída de su elenco, en la que fue titular.

En el complemento, Zlatan vivió su peor instante del compromiso, dado que anotó de cabeza en su propia puerta en los 49', algo inédito a sus 40 años y 957 partidos en el profesionalismo.

40 years old

957 matches

565 goals

1 own goal



For the first time in his career, Zlatan Ibrahimovic has scored an own goal 🙃 pic.twitter.com/AK6lCWjfY9