A los jugadores de Gremio se les apagó el calefont y culpan a Huachipato del problema

En Brasil acusan a Huachipato de vengarse contra del plantel de Gremio luego del partido por la Copa Libertadores, que terminó con los acereros eliminados del torneo luego de perder 1-0 con el equipo de Porto Alegre.

Según publicó la cuenta @Fute_RS en la red social X, los sureños les "cortó el agua caliente en el vestuario de Gremio después de la derrota".

"Esto es un desastre aún mayor teniendo en cuenta las condiciones del césped y que los deportistas de Gremio estaban empapados", argumentaron. La publicación generó una ola de comentarios de hinchas de Gremio criticando al Campeón del Sur.

Huachipato, con su derrota, clasificó a la Copa Sudamericana. Mientras que Gremio, deberá enfrentar el sábado su último partido del Grupo C de Libertadores con Estudiantes de La Plata. Si bien los brasileños ya están clasificados a octavos de final, el resultado del partido definirá su rival.

Huachipato desligou a água quente do vestiário do Grêmio pós derrota, sacanagem maior ainda visto as condições do gramado, atletas do Grêmio encharcados, PEQUENOS @Huachipato