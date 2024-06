Huachipato no pudo con Gremio y se despidió de la Copa Libertadores

Huachipato llegó a este partido, que se había suspendido por las severas inclemencias atmosféricas que azotaron la zona sur de Brasil, sabiendo que un triunfo frente a Gremio de Porto Alegre automáticamente les hacía ganar el grupo C.

Un empate dejaba en suspenso el término del grupo a la espera del último partido entre Gremio y Estudiantes de La Plata. En cambio, una derrota dejaba tercero a Huachipato con pasaje directo a la Copa Sudamericana.

Gremio encontró la primera jugada de peligro a los 5’ cuando por la derecha desbordó Everton y probó al portero Martín Parra, quien contuvo el peligro y la pelota se fue al córner. Pero tras la ejecución de éste Diego Costa ganó por arriba, y con un cabezazo puso muy temprano el 1-0 para los visitantes.

La tarea se puso de inmediato dura para Huachipato, con el adicional de la fuerte lluvia que caía en Talcahuano y que comenzó a dañar el terreno de juego. Más aun Gremio tenía las oportunidades de mayor peligro, como la de Franco Cristaldo a los 32’ que Martín Parra logró atajar, de lo contrario era el segundo para los brasileños. Tal cual pudo serlo el remate de Yeferson Soteldo que dio en el poste, que se volvió a repetir tras un nuevo remate de Everton a los 41’.

En el inicio del segundo tiempo, Huachipato tuvo tres ocasiones de gol, por medio de Maximiliano Rodríguez, Antonio Castillo y Claudio Sepúlveda. Pudo llegar el empate, pero lo evitó el poste y Agustín Marchesín. Y luego de ello no hubo más opciones hasta el último minuto cuando Sebastián Sáez quedó corto y no pudo impactar un centro que pudo ser el gol del empate y la chance de seguir en la Libertadores.

Con esta derrota Huachipato terminó su participación en la Copa Libertadores, y como finalizó tercero su destino futbolístico será la Copa Sudamericana, en la que tendrá que esperar equipo, de los que terminaron segundos en dicho torneo.

ESTAMOS NAS OITAVAS! Huachipato 0x1 #Grêmio

Com um gol do Diego Costa e sob muito vento e chuva, vencemos a equipe do Huachipato no Chile e garantimos a nossa classificação na #Libertadores2024!

🏆🏆🏆🇪🇪 #HUAxGRE #CadaJogoUmaCopa pic.twitter.com/kGCCAWRXZw