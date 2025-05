“Las cosas no se nos están dando”: Aníbal Mosa repasa el mal presente de Colo Colo

Colo Colo fue eliminado de la Copa Chile 2025 tras ser goleado por Deportes Limache, en un duelo que evidenció el complejo momento que atraviesa el equipo en un año tan significativo como el del Centenario.

Tras la derrota, pocos jugadores y miembros del plantel albo ofrecieron declaraciones. Uno de los que sí habló, aunque brevemente, fue Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, Sociedad Anónima que está a cargo de Colo Colo, quien repasó el mal momento del Cacique.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Aníbal Mosa comenta el difícil momento de Colo Colo

Luego del partido, Mosa se pronunció rápidamente antes de abandonar el estadio de Quillota: "esperamos revertir esta situación, ir a buscar los puntos en Argentina e ir por la pelea en el Campeonato Nacional", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de realizar cambios en caso de un mal resultado ante Racing por la Copa Libertadores, respondió: "no lo sé, no creo. Nosotros armamos un equipo para competir, pero las cosas no se nos están dando".

A esto añadió su respaldo al plantel: "Creemos que es un tema que van a sacar adelante. Es un equipo y cuerpo técnico de jerarquía", concluyó Mosa.