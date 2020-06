Humberto Suazo: Fue injusta mi salida de Colo Colo, me trataron como a un cualquiera

El delantero chileno Humberto Suazo se refirió a su segundo paso por Colo Colo durante el año 2015, mencionando que para él su salida de la institución "fue injusta" y que se sintió tratado "como un cualquiera".

En diálogo con CDF, "Chupete" comentó que: "No puedo negar que quedé dolido de cómo se dio mi última salida de Colo Colo. Creo que fue injusto, me trataron como si fuera un cualquiera".

"Cuando en una empresa consideran que ya no sirves, hacen lo que pasó conmigo, nada más. Les da lo mismo si tú entregaste tantos años al club, hiciste goles y ganaste campeonatos, pero ellos lo tomaron así", puntualizó.

Del mismo modo, señaló que: "A la larga me afectó el trato que me dieron. No tengo rencor, todos saben quienes manejan el club. Con el cariño de la gente no tengo nada que decir, pero el club hace las cosas de cierta manera".

"Hay cosas que duelen, a veces das todo por algo y de un día para otro te tratan como a un cualquiera. Pasa en el fútbol y en la vida cotidiana", sentenció.

El hoy jugador de Santa Cruz también habló de haber tenido la opción de jugar en Universidad de Chile. "Si hubiera tenido la oportunidad no me hubiese complicado. Si a uno le gusta y está la posibilidad uno no tiene que cerrar la puerta. La gente tiene que ser más abierta y pensar que al final es mi trabajo. En Europa hacen eso, cualquier jugador se cambia al clásico rival como si nada", cerró.