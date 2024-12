Aún no lo supera: Humberto Suazo todavía sigue molesto con Colo Colo y el presidente de Blanco y Negro

Las campañas con que logró el tricampeonato los años 2006 y 2007 convirtieron a Humberto Suazo en ídolo de Colo Colo, y se deseaba que apenas concluyera su participación en el extranjero volviera al Estadio Monumental, sin embargo, como aquel adagio que segundas partes nunca fueron buenas, el retorno de Chupete terminó de mala manera con los Albos.

El 2015, el goleador de las clasificatorias del Mundial de Sudáfrica, concretó su ansiado regreso al cacique, pero terminó abruptamente por un entredicho con el cuerpo técnico que encabezaba José Luis Sierra, y que terminó en los tribunales, donde luego Suazo se alzó vencedor.

Suazo aún no supera su salida de Colo Colo

El goleador que seguirá en actividad durante la temporada 2025 en San Luis de Quillota en el torneo del Ascenso dialogó en el programa Balong de Manuel de Tezanos y demostró que sigue dolido por lo que allí pasó: “sigo insistiendo, perdón por la palabra, fue una mariconada lo que me hicieron, yo siempre lo he dicho. Para mí fue muy duro, jugué ahí, siempre quise estar ahí, hice unos buenos dos años antes de irme a México. Después tomé la decisión de venirme, casi terminando mi carrera y fue doloroso para mí, para mi gente, para todos”.

Su malestar se hace más notorio cuando recuerda a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, al rememorar un incidente cuando sus hijas jugaban en las divisiones menores del club: “después hubo otro tema, porque yo me iba a estacionar ahí. Me estacionaba en la zona de los jugadores y me dijeron que por orden de arriba me tenía que ir. Mucha gente no sabe esas cosas. Estaba a cargo el que está ahora. Yo no quiero ni nombrarlo. La gente muchas cosas no saben, me trataron muy mal, luego pasó lo que pasó, se fue a juicio y me dieron la razón”.

La cercanía de Suazo con la U

A pesar de todo, Suazo siente cariño por Colo Colo, pero dado que en la actualidad sus hijas están en las cadetes de la Universidad de Chile, plantea que sus sentimientos se deben compartir: “ahora sí tengo el corazón dividido. Mi hijo va a la barra a ver a la U. Las niñas juegan ahí y están desde los 15 años, se identifican mucho con la institución y a mí me tratan con mucho respeto. Eso lo valoro mucho porque ahí te das cuenta que uno ha hecho las cosas bien. Cuando voy al CDA me tratan súper bien. Soy el papá de las niñas, no soy Chupete Suazo”.

Uno de los goleadores históricos del Monterrey muestra su orgullo por lo que están logrando sus hijas como futbolistas: “verlas crecer ha sido muy importante, a veces juegan y otras no, entonces entra esa incertidumbre de lo que va a pasar, pero ahora están súper cómodas y por ello estoy agradecido con la U”, cerro el artillero, luego de una franca conversación, y que se resiste a su retiro al haber renovado su vínculo con San Luis de Quillota, club con el que volverá a pelear el ascenso en 2025.