Inter de Milán fue confirmado entre los clubes que jugarán en la Florida Cup

Inter de Milán, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, fue confirmado este miércoles entre los clubes que disputarán la Florida Cup, el tradicional torneo de pretemporada que se realiza en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el campeonato norteamericano indicó que tanto los "Nerazzurros" como Arsenal, Everton y Millonarios de Colombia serán los equipos participantes.

El certamen arrancará el próximo 25 de julio con los duelos entre Inter y Arsenal y el de Everton ante Millonarios, mientras que la final por el título y el encuentro por el tercer y cuarto lugar se realizará tres días después.

La Florida Cup tendrá lugar en el Camping World Stadium de Orlando, con la escuadra lombarda intentando relucir su cartel del reciente campeón del fútbol italiano.

