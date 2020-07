Wesley Sneijder: Mourinho nos dio libertad en Inter, sabía que bebíamos y fumábamos

El ex volante holandés Wesley Sneijder sorprendió sobre sus declaraciones sobre Jose Mourinho al reconocer las libertades que el portugués les daba en Inter de Milán, en la temporada en la que lograron el histórico triplete: Liga de Campeones, Serie A y Copa Italia.

"Sabía manejarnos bien. Nos dijo: 'Les doy más libertad de la que están acostumbrados, pero a cambio quiero un mejor equipo'. Durante los partidos nos exigió todo, pero lejos del campo nos dio mucho espacio. Beber, fumar. Estoy seguro de que sabía que hacíamos esas cosas", dijo el subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010 a The Mirror.

Sneijder también comentó el capítulo polémico entre el ahora entrenador de Tottenham y el italiano Mario Balotelli: "Mourinho siempre nos protegió, pero no podías fallarle. Balotelli lo intentó. Era joven y pensaba que lo sabía todo. Cuando Mourinho no lo estaba utlizando mucho, Mario entró en mi habitación una noche y me dijo delante de otros jugadores que abandonaba la concentración porque quería jugar más".

"Mourinho después nos contó que Balotelii no sería bienvenido hasta que se disculpara con todo el plantel. Y eso hizo Mario. Todo volvía a estar bien, o eso pensaba él. Durante la final de la Champions le dijo que calentara durante 45 minutos, luego dejó que Materazzi calentara cinco minutos. Materazzi entró y Mario no. Mourinho tiene sus propias leyes", cerró.