A los 76 años falleció la leyenda del fútbol europeo Sven-Göran Eriksson

De pésima forma comenzamos la semana los amantes del fútbol, debido a que falleció la leyenda del fútbol europeo Sven-Göran Eriksson, a los 76 años.

Eriksson se paseó por varios clubes del viejo continente siendo campeón y, encluso, dirigió a la selección inglesa, en una carrera como entrenador que superó a la que tuvo como jugador.

Su fallecimiento se produjo por un cáncer de páncreas en fase terminal, el que se lo detectaron en enero pasado, y del que lamentablemente no se pudo recuperar.

La gran trayectoria de Sven-Göran Eriksson

Después de retirarse a los 27 años por no destacar demasiado como futbolista, Eriksson se dedicó a ser entrenador, siendo influenciado de forma potente por un DT que tuvo en su carrera, el también sueco Tord Grip.

Al dejar la actividad como jugador, Sven-Göran fue asistente de Grip, pero al demostrar rápidamente condiciones, tuvo su primera experiencia como DT en 1979 en IFK Göteborg de su país.

Ahí se inició su historia de éxtitos, con títulos en la liga y copa de Suecia, mudándose después a Benfica, donde repitió el mismo palmarés local, pero le añadió la Supercopa de Portugal,

Entre medio dirigió a AS Roma consiguiendo la Copa Italia, y después de su segunda experiencia en Benfica ganó títulos con Sampdoria y Lazio, en este último elenco dirigiendo a Marcelo Salas.

No obstante, también dirigió a la selección inglesa entre 2001 y 2008, en una de las etapas más complejas, dado que no pudo darle un esperado título a los Tres Leones después del Mundial del '66 (aún no consiguen una nueva corona) y se fue muy criticado por la prensa e hinchas.

Después estuvo en la selección mexicana sin demasiado éxito, hizo lo propio en Costa de Marfil, mientras que la etapa final de su trayectoria la llevó a cabo en Asia, en clubes de China y Filipinas, donde se retiró en 2018.