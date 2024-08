El emotivo documental de despedida que grabó Sven-Göran Eriksson

La leyenda del fútbol europeo, el entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, falleció este lunes a la edad de 76 años a raíz de un cáncer de páncreas en fase terminal que le detectaron en enero pasado y del que lamentablemente no se pudo recuperar.

Tras conocer la gravedad de su enfermedad, el DT cumplió su deseo de dirigir al Liverpool y, entre otras actividades, tomó la decisión de grabar un documental biográfico par la cadena Amazon Prime Video con el nombre de SVEN, el cual contiene frases en tono de despedida que fueron replicadas por el diario británico Daily Mirror.

“Tuve una buena vida. Creo que todos tenemos miedo del día en que muramos, pero la vida también se trata de la muerte. Tienes que aprender a aceptarla como es. Con suerte, al final la gente dirá: ‘sí, era un buen hombre‘. Pero no todo el mundo dirá eso”, comentó en la grabación.

En el rodaje del documental, el ex entrenador de Marcelo Salas en la Lazio de Italia, manifestó cómo quiere ser recordado.

“Espero que me recuerden como una persona positiva que intentaba hacer todo lo que podía. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público, ha sido fantástico. Cuídense y cuiden su vida. Y vívanla. Adiós”.

