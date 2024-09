Inglaterra sacó provecho de la "ley del ex" para vencer a Irlanda en la UEFA Nations League

La selección de Inglaterra se estrenó este sábado con una sólida victoria en la UEFA Nations League, derrotando a Irlanda en un partido que tuvo "la ley del ex" como gran protagonista en el resultado.

El elenco de los Tres Leones se impuso con un marcador final de 2-0 en el Aviva Stadium de Dublín, en el Grupo 2 de la Liga B de la competición europea.

Job done in Dublin.



The perfect start to our #NationsLeague campaign in Lee Carsley's first game as interim head coach 💪 pic.twitter.com/eklMp8SsVJ