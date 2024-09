Los números de Claudio Echeverri la “joyita” de River Plate previo al duelo con Colo Colo

El volante de River Plate, Claudio Echeverri, es la principal figura del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El joven argentino ha sido transferido al Manchester City y se presenta como la mayor amenaza que deberá neutralizar Colo Colo en su próximo enfrentamiento por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

Echeverri ha tenido un año excepcional. Con apenas 18 años, se ha convertido en una pieza fundamental en el equipo de la 'banda sangre'. Además de su traspaso a la Premier League, ha anotado dos goles en la liga argentina y uno en la Libertadores durante esta temporada.

