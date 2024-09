¿No es Claudio Bravo? En España dan la principal opción para reemplazar a Ter Stegen

El FC Barcelona se encuentra en la búsqueda de un nuevo arquero, y el elegido podría ser Wojciech Szczesny, quien podría reemplazar a Marc André Ter Stegen. Aunque Claudio Bravo sonaba fuerte, la situación contractual del polaco lo ubica como la principal opción.

El Barcelona busca un nuevo portero tras la lesión de Ter Stegen. Wojciech Szczesny, que en la temporada pasada jugaba en la Juventus, es el favorito, aunque Claudio Bravo también era una opción viable.

🔵🔴🇨🇱 Claudio Bravo: “If Barcelona want me, I will be ready to come out of retirement”, tells @winwinallsports. pic.twitter.com/vACQzNCGbT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2024

Claudio Bravo ya no sería opción para llegar al Barcelona

Hasta ayer Bravo sonaba con fuerza para reforzar al Barcelona, donde incluso el meta saldría del retiro para volver a vestir la camiseta culé, de hecho según el medio Win Win All Sports señaló que el ex arquero de La Roja había señalado que: "Si el Barcelona me llama, estaré preparado para salir de mi retiro". Sin embargo, la atención se centra ahora en Szczesny.

Antes de concretar su fichaje, el polaco necesita resolver su situación contractual con la Juventus. Aunque rescindió su contrato para retirarse, hay una cláusula que podría complicar su llegada a Cataluña.

🔵🔴🇵🇱 Wojciech Szczesny’s agents CAA Stellar have been approached by Barcelona to discuss potential terms.



Szczesny announced his retirement this summer but Barça want to understand his situation, as @wlodar85 reports.



Keylor Navas and one more candidate remain in the list. pic.twitter.com/1nPNr9HGph — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2024

La especial cláusula que tiene el candidato a reemplazante de Ter Stegen

Szczesny acordó salir de la Juve antes de tiempo, pero el club italiano impuso una penalización económica si ficha por un club de primer nivel. El cuadro 'culé' espera que el polaco solucione este aspecto.

El portero está motivado por la posibilidad de unirse al cuadro 'blaugrana'. Aunque no llegaría como titular garantizado, confía en que su experiencia le permitirá ganarse ese puesto rápidamente.