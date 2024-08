Wojciech Szczesny el arquero compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal confirmó su retiro del fútbol

Tras haberse desvinculado recientemente de la Juventus, Wojciech Szczesny acaba de anunciar su retiro del fútbol profesional. A sus 34 años el portero cuelga los guantes y compartió un emotivo comunicado en su despedida.

"Dejé Varsovia, mi ciudad natal en junio de 2006 para unirme al Arsenal con un sueño: ganarme la vida del fútbol.Poco sabía que sería el comienzo de un viaje de toda una vida. Poco sabía yo que jugaría para los clubes más grandes del mundo y representaría a mi país 84 veces", expresó Szczesny.

"Pero también le di al juego todo lo que tenía: 18 años de mi vida, todos los días, sin excusas. Hoy, aunque mi cuerpo todavía se siente listo para desafíos, mi corazón ya no está allí. Siento que es el momento de dar toda mi atención a mi familia", afirmó el arquero polaco.

Antes de partir al fútbol italiano, donde primero llegó a la Roma por dos temporadas, fue titular en el Arsenal desde el 2010, aunque primero debió pelearle el puesto a Fabianski.

Fue ahí en su mejor momento en el que compartió con el Maravilla, quien llegaba el 2014 luego de su buena actuación en el Mundial de Brasil 2014 y buscando minutos tras salir del Barcelona.

De hecho ambos compartieron en el título de la FA Cup del 2015, último partido del portero polaco que brilló en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando le tapó un penal a Messi.

Wojciech Szczęsny was the only player to save a Messi penalty in the world cup.



Absolute legend in Polish football. pic.twitter.com/nGpgHZrdOT