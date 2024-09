Paul Pogba reaparece en Miami y disfrutó con un golazo de Lionel Messi por la MLS

Paul Pogba, el volante francés, que se había mantenido en el anonimato luego de recibir una dura sanción de cuatro años por doping. Sin embargo, el campeón del mundo de 2018 no se rinde y asegura que aún tiene mucho que ofrecer en el fútbol y reapareció en un partido del Inter Miami.

Pogba, de 31 años, que ha estado alejado de los focos desde su positivo por testosterona en agosto de 2023. Ha dejado claro que no tiene planes de retirarse. Su contrato con la Juventus se extiende hasta 2026, pero la sanción lo mantiene fuera de juego hasta 2027.

Paul Pogba and Messi's bodyguard look like they have been long-term pals.https://t.co/f2ZC9bRh0Z — Ezenwayi Camp Nou 💙♥️ (@Jiji_Byte) September 29, 2024

Paul Pogba vio un partido de Lionel Messi en Miami

El caso es que Pogba volvió a una cancha de fútbol , pero no lo hizo para vestirse de corto, obviamente, sino para ser testigo de un golazo de Leo Messi.

Messi le anotó un verdadero golazo al Charlotte FC, aunque no sirvió para que el Inter Miami ganara su partido. Acabó empate a uno.

El gol de Lionel Messi anoche ante el Charlotte FC en la 🇺🇸 MLS. pic.twitter.com/bHTILn3svX — Alejandro Montes (@amontes_98) September 29, 2024

El futuro de Paul Pogba en el fútbol

Recientemente, el jugador expresó su deseo de volver al fútbol, comparando su pasión con la de un niño que aspira a ser profesional. "Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia", afirmó, mostrando su determinación por regresar a las canchas.

Mientras tanto, su salario ha sido drásticamente reducido de 8 millones de euros a solo 42 mil anuales. En una reciente entrevista, compartió una lección de vida de su padre sobre la importancia de gestionar bien el dinero, algo que ha cobrado relevancia en su vida actual.

"Cuando recibí mi primer gran salario en el Manchester United, estaba tan feliz que fui a ver a mi padre y él me dijo: 'Hijo, no desperdicies tu dinero, cuando termine la fiesta, los invitados se irán y Te quedarás atrás.' No entendí estas palabras hasta que me metí en problemas y me di cuenta de que muchos amigos que solían venir todo el tiempo ya no se molestan en ver cómo estaba. Las únicas personas que tengo ahora son mi familia inmediata"

Paul Pogba pulling up to support Messi and inter Miami 🥹🩷 pic.twitter.com/7NkliQJD1t — IDAN OF CAMP NOU💙❤️ (@Yokozuna_X) September 28, 2024

La drástica decisión que afectará a Paul Pogba

La Juventus, consciente de la larga sanción, está considerando rescindir su contrato. Según lo informado por el medio TuttoMercato, el club busca soluciones drásticas para un futuro que parece incierto para el mediocampista francés.