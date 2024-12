El mensaje de Iván Zamorano para recordar su amistad con Amavisca y su paso por Real Madrid

El exdelantero nacional Iván Zamorano participó este sábado de un partido benéfico que tuvo la Asociación de exjugadores de Real Madrid y en dónde tuvo la oportunidad de reencontrarse con excompañeros de su paso por el elenco “merengue” entre los años 1994 y 1996.

En la oportunidad, el exartillero chileno volvió a pisar un terreno de juego con varios jugadores con los que compartió camarín en su paso por el cuadro de la capital española, entre ellos con José Emilio Amavisca, con quien hizo dupla ofensiva en el conjunto que dirigía Jorge Valdano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivan Zamorano (@bambam9oficial)

Los sentimientos de Iván Zamorano al recordar su paso por el Real Madrid

Zamorano utilizó sus redes sociales para comentar lo que significó volver a compartir con sus excompañeros en Real Madrid, dejando un sentido mensaje en su cuenta de instagram.

“Hoy tuve la oportunidad de vivir un momento muy especial, un reencuentro con mis ex compañeros Del Real Madrid,,no importa cuánto tiempo pase, los lazos que uno crea son para toda la vida…Estoy muy agradecido por formar parte de esta familia y por los amigos que el fútbol me ha regalado”, posteó.

Dentro de los registros de la jornada, “Bam Bam” publicó uno de los goles que convirtió y que como no, fue gracias a un centro de su compañero y amigo Emilio Amavisca que Zamorano definió con un impecable cabezazo.