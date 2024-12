La emoción de Iván Zamorano tras ser recibido como referente en Sevilla

Iván Zamorano visitó las instalaciones de Sevilla FC, club que defendió en dos temporadas entre 1990 y 1992, y que fue su puerta de entrada a España, país en el que después brillara en Real Madrid.

Bam Bam expresó su emoción tras un lindo recibimiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros y también en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que presenció un partido del equipo.

El lindo recibimiento a Iván Zamorano en Sevilla

En las ocasiones, Zamorano compartió con Juan Martagón, actual delegado del primer equipo y uno de sus antiguos compañeros en aquel Sevilla FC de los años 90', así como también con el entrenador Xavier García Pimienta, y el jugador Isaac Romero.

También se reunió con los chilenos que se desempeñan en el club: La jugadora del primer equipo femenino, Millaray Cortés, y los médicos Matías Morán y Javier Orellana.

Ante todo esto, Iván expresó su emoción: "Poder estar acá y después de tanto tiempo... Creo que siempre es bonito volver a la casa en donde me acogió tan bien como el Sevilla y tener el cariño de la gente. Fueron dos años maravillosos y para mí fue lindo porque yo venía de Suiza. Venía del frío, venía en donde la gente le costaba un poco la emoción, pero, llegué a Sevilla y me encontré con una ciudad y una gente maravillosa, yo he vivido dos años acá espectaculares".

"Me llamó muchísimo la atención. Lo hecho ahí es maravilloso. Entonces siempre es bueno que se le dé todas las herramientas a los jugadores para que estén cómodos, para que tengan un buen campo de entrenamiento, para después tengan un buen campeonato. El estadio también ha cambiado un poco, pero no mucho. Hay más zonas VIP que en el momento que yo jugaba, no estaban, pero yo creo que el corazón, la pasión y el alma de la gente sevillista no cambia", sentenció.

Los números de Iván Zamorano en Sevilla

Iván Zamorano disputó 74 partidos con la camiseta de Sevilla, completando 6.304 minutos en cancha.

Marcó 26 goles (13 en cada temporada) y dio 11 asistencias (12 tarjetas amarillas), números que lo llevaron a ser fichado por el Madrid, escuadra en la que también dejó gran huella.