La razón por la que Zamorano propuso a Real Madrid como rival de Colo Colo en el Centenario

La razón por la que Iván Zamorano propuso a Real Madrid como rival de Colo Colo en el Centenario va más allá de un simple anhelo.

Solo quedan cinco meses para que el Cacique cumpla 100 años y a Bam Bam se le siguen poniendo los ojos "vidriosos" cuando habla del club de sus amores, que esta vez acompañó de una bomba.

Zamorano propone al Madrid como rival de Colo Colo

A través de una entrevista dada a 24 Horas de TVN, Iván Zamorano propuso a Real Madrid como rival de Colo Colo, a pesar de que hace algunos días Aníbal Mosa confirmó un acuerdo con Real Valladolid, otro club español que será invitado al Estadio Monumental.

"Me gustaría llevar al Real Madrid a que juegue con Colo Colo en Chile como me pasó a mí que fui con el Madrid a Chile", señaló el excapitán albo y de la selección chilena.

Iván Zamorano habló de sus otros anhelos para Colo Colo

Bam Bam no solo se refirió al club de sus amores por el Centenario, sino que habló de sus otros dos anhelos "antes de morir", según él mismo confesó.

"Me gustaría que Colo Colo sea un grande no solo a nivel nacional. Que en algún momento ganemos otra Copa Libertadores. Y lo otro es que antes de morirme me encantaría hacer algo por Colo Colo, trabajar en Colo Colo", cerró.