Iván Zamorano eligió el mejor gol de su carrera: De taco a Napoli

El ex delantero chileno Iván Zamorano eligió como el mejor gol de su carrera el que anotó de taco ante Napoli en la Serie A de la temporada 1997-1998 en el Estadio San Siro.

En conversación con el sitio oficial del conjunto lombardo, el nacional anticipó el próximo desafío de los nerazzurri, frente a los napolitanos por Copa Italia, y en ese contexto habló del "mejor gol de mi carrera".

"Lo anoté de taco, el 28 de febrero de 1998. Me acuerdo del centro perfecto de Moreiro desde la derecha y mi disparo de taco. Un gol increíble, que no estaba del todo en mis fortalezas: era mucho más fuerte con la cabeza que con los pies, hasta me lanzaba a los balones bajitos. Ese disparo fue totalmente inesperado", sostuvo.

- Este fue el golazo de Iván Zamorano:

El ex delantero igualmente destacó que a la hinchada de Inter le gusta el actual equipo porque "mete ganas y pasión" y remarcó que Romelu Lukaku, Lautaro Martínez y Alexis Sánchez, "cada uno con sus características le está dando una gran mano".