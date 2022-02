Iván Zamorano: En México volví a ser feliz en una cancha

El ex delantero de la selección chilena Iván Zamorano contó los reales motivos que le llevaron a dejar Italia para fichar en el fútbol mexicano, y aseguró que en Inter de Milán comenzó a perder la felicidad que sentía en una cancha.

"Mi corto circuito ocurrió cuando llegó el entrenador Marco Tardelli y perdí esa felicidad que tenía por jugar y tenía que recuperarla. Si no era en Europa, tenía que recuperarla en un país donde me sintiera cómodo. De ahí me llamó Fabián Estay, me dijo que había una posibilidad. Yo al principio pensé que esa posibilidad era muy lejana, pero terminé yendo a México y no me equivoqué. Recuperé mi esencia, la esencia de volver a ser feliz en una cancha de futbol", contó el programa "Misión Europa" del canal TUDN.

"Yo tenía 32 años y necesitaba un cambio radical en mi vida. Todos tenemos distintos momentos, distintas formas de ver las situaciones que uno está viviendo en Europa como para tomar estas decisiones y venir a jugar a una liga no tan exigente como Europa, pero sí a retomar un poco lo que es esa felicidad por jugar al futbol", añadió.