Sergio "Checo" Pérez cumplió su sueño de jugar con Iván Zamorano

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez es el anfitrión del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en la previa de la competencia se dio el gusto de compartir con su ídolo de infancia, el exdelantero chileno Iván Zamorano.

La admiración del corredor azteca por el otrora capitán de la Roja se remonta al paso de Zamorano por América, club donde fue campeón usando la dorsal 11, la misma que hoy Pérez usa en su bólido de Red Bull.

Y si bien ya habían compartido en ocasiones anteriores, ayer Pérez pudo compartir cancha con el exgoleador de Real Madrid e Inter de Milán en un partido donde además participaron Max Verstappen y el otrora portero de la selección mexicana, Jorge Campos.

Incluso Pérez disfrutó marcándole un gol a su coequipo neerlandés, quien quedó por el suelo tras una gambeta del mexicano.

