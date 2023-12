Zamorano: Milad me dijo que tiene 10 nombres de DT para Chile y al único que me nombró fue a Gareca

El histórico exfutbolista nacional Iván Zamorano aseguró que tiene mucha confianza en la llegada del argentino Ricardo Gareca como nuevo director técnico para la selección chilena, que está sin alguien en el puesto tras la salida de Eduardo Berizzo.

En diálogo con DSports, "Bam Bam" sostuvo: "Me preocupa que no tengamos técnico. Pasa el tiempo y debería aprovecharse para trabajar. No sé si hablaron con el presidente de la federación, pero él me dijo que tenía 10 nombres en carpeta y ¿sabes cuál fue el único que me dio? el de Ricardo Gareca, así que nuevamente creo que tendremos un técnico argentino, un tipo que conoce el fútbol sudamericano porque ya tuvo en Perú, así que vamos a ver y le deseamos lo mejor de la suerte a Ricardo en este nuevo proceso que tendrá el próximo año con Chile".

Además, tuvo palabras para Nicolás Córdova: "Es una muy buena alternativa, es un chico que el día de mañana va a ser el técnico de la selección chilena, en algún momento. Yo lo quiero muchísimo, fui uno de los artífices de su ida al fútbol italiano, es un enorme chico, pero sí debe ir paso a paso, hoy le gusta más la formación más que la selección chilena A. Yo lo voy a esperar porque en algún momento va a ser el director técnico de la selección de Chile".

Gareca dirigió a Perú en los procesos para Rusia 2018 y Qatar 2022, clasificando al primero de esos dos Mundiales y quedando en el camino en el repechaje en el último.

Zamorano asistió al sorteo de la Copa América 2024 que dejó a Chile en el mismo grupo que el campeón del mundo y continental Argentina, Perú y el ganador del repechaje de Canadá ante Trinidad y Tobago.