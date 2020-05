Jaime Valdés: Nunca he sido amigo de Angel Carreño

El jugador de La Serena habló con Hugo Droguett sobre la acusación del ex futbolista.

El volante de Deportes La Serena Jaime Valdés se refirió a las acusaciones que hizo en su contra el ex jugador Angel Carreño, quien lo culpó de su complicada situación económica.

En una conversación con el futbolista de Deportes Temuco Hugo Droguett, el ex Colo Colo contó su versión del caso y aclaró que "nunca he sido amigo de Angel Carreño. Jugamos juntos en la sub 17, pero nunca compartimos nada más".

"No sé de dónde sacó tanto cariño por mí y mi familia, nunca más hablé con él. Lo veía, lo saludaba con respeto cuando venía de vacaciones y nada más", señaló en palabras que fueron reproducidas por Red Gol.

Droguett le replicó que sería bueno que ambos arreglaran el entuerto y además le dijo a Valdés que "cuando uno hace las cosas bien, está tranquilo consigo mismo. No tienes que demostrar nada a nadie, te conozco hace años. Siempre te portaste un siete con un favor".