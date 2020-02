Besos y abrazos: El emotivo reencuentro de Pinilla y Herrera como rivales

El triunfo de Everton ante Coquimbo Unido no solo dejó como sublíderes los viñamarinos, si no que también sirvió para el reencuentro entre el portero Johnny Herrera y el delantero Mauricio Pinilla, ex jugadores de Universidad de Chile.

En el partido, el ariete dispuso de una clara opción con un potente cabezazo, pero el arquero estuvo atento para mandarla al tiro de esquina.

Tras la brega, ambos jugadores se fundieron en un abrazo, intercambiaron camisetas y algunas palabras, tal como lo patentó el CDF.