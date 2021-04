Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol: "Definitivamente cuelgo los guantes"

Johnny Herrera, uno de los porteros más destacados en la historia del fútbol chileno e ídolo de U. de Chile, decidió poner fin a su carrera profesional y anunció su retiro, con 39 años de edad.

El ex golero de Everton, declaró en TNT Sports que "colgamos los guantes, me retiro del fútbol. Lo he pensado mucho, tenía hace rato, desde que salí de la U, de no seguir jugando, dedicarme a otras cosas. Dejé muchas metas postergadas por el fútbol y estoy a tiempo de retormarlas".

Respecto a su decisión, explicó que "está pensada. Costó mucho, porque habían ganas de hacer cosas, había que pensarlo mucho, había que pensar la decisión que tomé. Hablé con la gente adecuada, amigos, compañeros. Está tomada la decisión".

Johnny Herrera: "Me retiro del fútbol. Definitivamente cuelgo los guantes"



El ex arquero conversa en EXCLUSIVA con #TNTDataSports 👇 pic.twitter.com/wyJ6jOT2Q2 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 6, 2021



Herrera estuvo vinculado practicamente durante toda su vida con Universidad de Chile, en donde se formó como futbolista e hizo su debut profesional, en el año 1999.

En su primer período, hasta finales de 2005, conquistó cuatro títulos: tres ligas y una Copa Chile. Después emigró a Corinthians en Brasil, en donde no tuvo la continuidad deseada.

En 2007 retornó a Chile y defendió los colores de Everton (ganó el apertura 2008) y Audax Italiano antes de volver al club de sus amores, en 2011.

Desde esa fecha, Herrera consolidó su condición de ídolo, integrando el histórico equipo que ganó el tricampeonato entre 2011 y 2012, incluyendo la conquista de la Copa Sudamericana.

Tras dejar el equipo en 2019, y con 13 títulos azules en su palmarés, jugó su última temporada en Everton de Viña del Mar.

Herrera, además, integró el plantel de la "generación dorada" que ganó la Copa América en Chile 2015 y la Copa Centenario en Estados Unidos 2016. También atajó en la Copa Confederaciones en Rusia 2017.

FInalmente, Herrera se retira como ídolo de la U y con 16 títulos en su carrera: 13 a nivel nacional, y tres internacionales.