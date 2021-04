Johnny Herrera asume nuevo reto laboral tras su retiro del fútbol

Tras retirarse definitivamente de las canchas, Johnny Herrera definió su nuevo desafío y se suma a las filas de TNT Sports, incorporándose a los "Todos Somos Técnicos" y "Pasaporte Qatar".

"Siempre me llamó la atención trabajar en los medios. Tuve experiencias anteriores y creo que no lo hice mal. Eso me ayudó a dejar la puerta abierta para volver. Me toca estar ahora, después de mi retiro, y espero permanecer un par de años, para darle una mirada distinta al fútbol", señaló el ex portero.

Herrera ya había participado de algunos espacios de la señal deportiva de WarnerMedia Chile analizando la Copa América de Brasil 2019 y los primeros partidos de Chile en las Clasificatorias a Qatar 2022.