Johnny Herrera: Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas

El ex portero de Universidad de Chile Johnny Herrera tuvo duras palabras para el ex técnico "azul" Hernán Caputto, sobre quien aseguró que no tiene carácter y que sus decisiones estaban basadas en los gerentes deportivos Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas.

Herrera dijo en entrevista con La Tercera que "es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba".

Además, añadió que "lo que me decían a mí era que tenía a la mitad del camarín hasta la coronilla por las decisiones que tomaba y su forma de trabajar. Era un técnico sin carácter, que según me dicen los cabros tomaba decisiones absurdas. La convicción hacia los jugadores la había perdido hace rato".

Junto con esto, aseguró que no veía capacitado a Caputto para dirigir a la U: "No, cero. Más de la forma que llegó. Si no tienes valores y dejas a un equipo botado a un mes del Mundial Sub 17 es porque te importa muy poco el resto. Con esos valores no te irá bien. Hoy por hoy está donde tiene que estar; fuera del club y no dirigiendo al primer equipo que es una responsabilidad mayor. Él no tenía carácter", insistió.

La selección chilena y el proceso de Reinaldo Rueda

Johnny Herrera además analizó el proceso de Reinaldo Rueda en la selección chilena y sostuvo que quedó "descolocado" por la nómina que presentó el caleño. Además, opinó sobre el retorno de Jean Beausejour.

"Muchos quedamos medio descolocados con los llamados de la selección. El tema de los arqueros, por ejemplo. Pero ser tan drástico para bajarle la cortina todavía es temprano. Si Chile pierde de forma desastrosa será diferente, pero ojalá pueda terminar su proceso y dejándolo trabajar. No me gustaría que se fuera", aseveró el golero de Everton.

En la misma línea, expresó que "sigo echando de menos a (Eugenio) Mena. También a Marcelo Díaz que podría haber cubierto a todos los de esa posición que no vinieron en la primera fecha. Pero el profe tendrá sus argumentos . Ahora llamó a Beausejour y estaba retirado. Son sorpresas que a uno le cuesta entender, pero él tendrá sus motivos. Ojalá le resulte. Al menos (Arturo) Vidal y (Alexis) Sánchez están prendidos. Eso da ilusión".

Finalmente, profundizando sobre la vuelta de Beausejour, señaló que "Habrá que ver la necesidad que tiene el profe. Yo creo que jugará con tres centrales. Yo quería eso en la U; porque a jugadores con esa edad no le puedes pedir recorrido de 100 metros", añadiendo que le llama la atención "porque él había renunciado. Pero más allá del nivel de Beausejour en la U son jugadores que rinden en la selección".