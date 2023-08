Johnny Herrera criticó a Pellegrino por decisión de dejar a Campos en la banca ante La Calera

Johnny Herrera, histórico excapitán de Universidad de Chile, manifestó su molestia por la decisión de Mauricio Pellegrino de apostar por Cristopher Toselli este viernes ante La Calera, en desmedro de Cristóbal Campos.

"¿Es una broma esta cuestión? ¿Estás hablando del mismo que tenía la valla menos batida hace cuatro fechas? ¿El mismo que era titular de la Selección hace cinco fechas? ¿Del mismo Cristóbal Campos de la U? ¿De él me estás hablando?", cuestionó Herrera en TNT Sports.

En la misma línea, Herrera recordó que Pellegrino no quiso poner a Toselli en la Copa Chile porque no lo veía bien, e hizo jugar a Campos, quien venía bajando del avión tras estar con la selección.

"Lo hizo dormir cinco horas y lo hizo jugar al otro día por la U, el mismo profesor Pellegrino", aseveró.

En su argumento, Herrera sostuvo que es injusto mandar a la banca a Campos.

"El porqué lo está haciendo, no tengo la menor idea, no sabes si lo está guardando para ponerlo en el Superclásico o si lo está limpiando olímpicamente, lo está sacando y lo está responsabilizando por la cantidad de derrotas. Si es así tendría que sacar a los tres centrales, a los dos laterales no jugar y poner a la Sub 20 contra Calera", explicó Herrera.

"No me da ni para encontrarle explicación sinceramente. Para mí no tiene explicación lógica, sacar a uno de sus mejores jugadores del primer semestre, a menos que lo esté guardando", sentenció.