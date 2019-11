Johnny Herrera: "Hoy la realidad país no permite tener eventos deportivos"

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló con el Canal del Fúrbol (CDF) sobre la decisión de los futbolistas de no jugar, asegurando que la prioridad es que el país retome su orden para luego pensar en volver a la actividad.

"Estamos complicados. Es una pena todo, pero no hay que perder el foco que son las peticiones que ha hecho el país. Con la violencia se ha desvirtuado un poco", apuntó desde el Estadio Nacional el portero,

"Es triste por el fútbol, que más allá de ser un deporte es un trabajo para mucha gente y eso duele. Hasta hace dos semanas la consigna era jugar a como dé lugar, incluso sufriendo amenazas o cambios de horarios, pero tenemos que ser objetivos y hoy la realidad país no permite tener eventos deportivos, es nuestra realidad y no queda más que acatar", agregó.

Sobre la determinación tomada en el Sifup, expuso: "El país no tiene contingente de Carabineros, no estamos para hacer eventos masivos. Lo explicó (Gonzalo) Blumel, (Alberto) Espina y el propio Presidente (Sebasián Piñera), entonces si la policía se ve sobrepasada las posibilidad son muy pocas. La prioridad hoy es tratar de llevar al país al orden y luego que vuelva el fútbol".

Consultado por las amenazas, aseguró que son "muchas, desde que no iban a dejar entrar a la cancha, hasta atentar en contra de ellos mismos y sus familias. Así es difícil, pero, así y todo, optamos por jugar y echar a andar nuestros trabajos, pero no se pudo. Hicimos todos los esfuerzos, pero no se pudo. En la última asamblea de futbolistas entendimos que era prácticamente imposible, es penoso, pero es la realidad".

Las barras

Sobre los responsables, estimó que "no pueden ser barristas o hinchas de tu equipo si no quieren que a los clubes les vaya bien. He hablado con gente de nuestra barra y ellos aman a la U. Creo que un hincha de verdad no le haría daño a patrimonio o jugadores del clubes, pero son verdades comprobados, pero cuando pasa este tipo de cosas no están las condiciones para trabajar en el fútbol".

Asimismo, lamentó que "luchamos tanto, hasta tirándonos la gente en contra, al decir cosas antipopulistas como que el fútbol debía continuar o la gente tenía el derecho a volver a trabajar. No sé cuantos compañeros terminan contrato, no he preguntado tanto porque las prioridades son otras".

"Me pongo en el caso de jugadores de la Segunda División o la Primera B, ellos sí la ven complicada. Gente que trabaja cargando camiones o en la feria y después van a jugar fútbol, eso no es para nada fácil y no debiese ser la realidad de un jugador profesional, eso duele como par de otros deportistas", agregó.

Finalmente, Herrera aseguró que "como país esta es una gran oportunidad que tenemos para poder repartir de mejor manera la torta. Gracias a Dios me dieron unos minutos en el Consejo de Presidentes y lo pude hacer entender".